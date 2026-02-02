زيلينسكي: "خفض التصعيد" الأخير مع روسيا يساعد على "بناء الثقة" في المفاوضات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "خفض التصعيد" مؤخرا مع روسيا يساعد في بناء الثقة في المفاوضات، في إشارة إلى وقف موسكو المؤقت لضرباتها على منشآت الطاقة.



وقال الرئيس على شبكات التواصل الاجتماعي إن "إجراءات خفض التصعيد التي دخلت حيّز التطبيق ليل الخميس الجمعة الماضي تساعد في بناء ثقة العامة في عملية التفاوض ونتيجتها المحتملة".