الحكومة الفرنسية تتجاوز أول اقتراح لحجب الثقة في البرلمان

نجحت الحكومة الفرنسية في تجاوز أول اقتراح، من أصل اقتراحين، لحجب الثقة في البرلمان، لتتجاوز عقبة أخرى أمام إقرار ميزانية عام 2026.



وصوت 260 نائبا لصالح الاقتراح، الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، وهو ما يقل عن 289 صوتا المطلوبة لإسقاط الحكومة.



وإذا تمكنت الحكومة أيضا من تجاوز الاقتراح الثاني لحجب الثقة، الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، في وقت لاحق من اليوم الاثنين كما هو متوقع، فسيعني ذلك أن فرنسا ستتمكن أخيرا من إقرار ميزانية لعام 2026.