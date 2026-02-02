ضربات بمسيرات على كردفان ودارفور

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاثنين قصف مواقع في غرب وجنوب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود فرانس برس.غربا في دارفور، استهدفت ضربات مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، بحسب ما أفاد شاهدان فرانس برس، مشيرين إلى دخان وألسنة لهب تصاعدت من أحد الأبنية.وأفاد المصدر العسكري فرانس برس بأن المبنى هو مستودع تابع لقوات الدعم السريع.وزالنجي هي واحدة من خمس عواصم ولايات في إقليم دارفور تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.في منطقة كردفان، أفاد مصدر عسكري بأن ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت مدينة الدلنج.وأصابت الضربة مبنى مفوضية العون الإنساني الحكومية، بحسب ما أكد المصدر الذي لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.