ترامب يقول إنه سيطالب جامعة هارفرد بتعويضات قيمتها مليار دولار

اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين ان إدارته ستسعى للحصول على مليار دولار كتعويضات من جامعة هارفرد بعدما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن المؤسسة كسبت بعض التنازلات في مفاوضات التسوية الجارية مع حكومته.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نسعى الآن للحصول على مليار دولار كتعويضات، ولا نريد أي علاقة مع جامعة هارفرد في المستقبل".



اتهم مسؤولون في إدارة ترامب جامعة هارفرد وجامعات أخرى بالترويج لمبادئ تقدمية مرتبطة بحركة الـ"ووك" woke التي تنادي بمناهضة التمييز، والتقصير في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بتعويضات باهظة.



أما منتقدو ترامب فيعتبرون ذلك حملة ضغط من الإدارة على الجامعات الليبرالية.



وافقت جامعة كولومبيا، وهي إحدى جامعات رابطة آيفي ليغ، على دفع 200 مليون دولار لإدارة ترامب الصيف الماضي، وتعهدت بالامتثال للقواعد التي تمنعها من مراعاة التنوع العرقي في القبول أو التوظيف.



لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق الاثنين أن ترامب تراجع عن مطالب إدارته بدفع 200 مليون دولار كتعويض من جامعة هارفرد، بعد مفاوضات مطولة.