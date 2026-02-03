رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية في فنزويلا تقول إنها ناقشت "المرحلة الانتقالية" مع الرئيسة بالوكالة

قالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين الجديدة في فنزويلا إنها تناولت في اجتماع الاثنين مع الرئيسة بالوكالة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة نيكولاس مادورو.



وقالت رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية لورا دوغو على منصة إكس إنها تحدثت مع ديلسي رودريغيز حول خطط الولايات المتحدة "للاستقرار والتعافي الاقتصادي والمصالحة والمرحلة الانتقالية".