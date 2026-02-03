الأخبار
الرئيس الكولومبي يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض

2026-02-03
يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بعد أشهر من تبادل الإهانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
     
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع قليلة من التهديدات التي وجّهها ترامب إلى بيترو باحتمال تدخل عسكري أميركي في كولومبيا كما حصل في فنزويلا عندما أطاحت واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو واعتقلته ونقلته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات.
     
وصف ترامب بيترو بأنه "رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة" وقال إن احتمال تدخل أميركي في كولومبيا مماثل لما حدث في فنزويلا "يبدو جيدا بالنسبة إلّي".
     
وعلى مدى أشهر، تبادل الرئيسان الإهانات خصوصا عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
     
لكنّ نبرتهما تغيرت بعد مكالمة هاتفية تم ترتيبها بين الرجلين في 7 كانون الثاني.
     
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي عشية اجتماعهما "لقد كان لطيفا للغاية خلال الشهر أو الشهرين الماضيين".
     
وأضاف "لقد كان منتقدا قبل ذلك، لكن بطريقة ما، بعد الهجوم على فنزويلا، أصبح لطيفا للغاية. أتطلع إلى رؤيته".

