بزشكيان يكلف عراقجي تمثيل طهران في المفاوضات مع واشنطن ضمن إطار "المصالح الوطنية"

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الثلاثاء أنه كلّف وزير خارجيته عباس عراقجي تمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن هدد نظيره دونالد ترامب بعواقب "سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.



وكتب بزشكيان في منشور عبر منصة إكس "أصدرتُ تعليماتي لوزير خارجيتي، شرط توفر بيئة مناسبة خالية من التهديدات والتوقعات غير المنطقية، لمتابعة مفاوضات عادلة ومنصفة".



وأشار إلى أن المحادثات ستُعقد "في إطار المصالح الوطنية" لطهران.