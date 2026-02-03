الأخبار
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
أخبار دولية
2026-02-03 | 08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
قال مسؤول لوكالة فرانس برس إنّ واشنطن وطهران تتجهان إلى عقد اجتماع أميركي–إيراني في تركيا يوم الجمعة المقبل، في خطوة تُعطي فرصة للمساعي الدبلوماسية وسط تصاعد التوتر والتهديدات المتبادلة.
وبحسب المصدر، جاء ترتيب اللقاء بعد وساطات مصرية وقطرية وتركية وعُمانية، في وقت يلوّح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة إذا فشلت المفاوضات، مقابل تأكيد إيراني على التمسك بالمسار الدبلوماسي مع التحذير من ردّ قاسٍ على أي اعتداء.
وفي هذا السياق، تخشى تل أبيب ضياع فرصة توجيه ضربة لإيران، فيما يُتوقع أن يلتقي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، ما يجعل يوم الجمعة محطة مفصلية في مسار النزاع الأميركي–الإيراني.
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
