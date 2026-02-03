الأخبار
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
أخبار دولية
2026-02-03 | 08:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
2
min
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة للمفاوضات الدبلوماسية، معربا عن أمله في رؤية نتائجها قريبا.
جاء ذلك في تصريحات أدلاها، الاثنين، خلال زيارته ضريح مرشد الثورة آية الله الخميني بالعاصمة طهران، بمناسبة الذكرى الـ 47 للثورة الإيرانية.
وذكر عراقجي أن "أعداء إيران الذين لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم" سواء عبر حرب الأيام الـ12 عام 2025، أو من خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، لجأوا إلى الدبلوماسية.
وفي 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، فيما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.
وفي 22 من الشهر ذاته هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وأضاف عراقجي أن نفس هذه الأطراف تتحدث اليوم عن الدبلوماسية، وذلك بالرغم من أن إيران كانت دائمة مستعدة لهذا الخيار شريطة الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح.
وشدد على ضرورة معاملة الشعب الإيراني في إطار من الاحترام.
ومضى قائلا: "نحن مستعدون للدبلوماسية، لكن للدبلوماسية أيضا مبادئها الخاصة. وآمل أن نرى نتائجها قريبا".
أخبار دولية
خارجية
إيران:
مستعدون
للدبلوماسية
الاحترام
المتبادل
Learn More