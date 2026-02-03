مصدر لرويترز: إيران "لا متفائلة ولا متشائمة" إزاء المحادثات مع أميركا

أفاد مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز بأن إيران "لا متفائلة ولا متشائمة" حيال المحادثات المرتقبة في إسطنبول مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية.



وتعد إيران برنامجها للصواريخ الباليستية عنصرًا أساسيًا في قدراتها الدفاعية.