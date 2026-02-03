قوات الأمن السورية تدخل إلى مدينة القامشلي بموجب الاتفاق مع الأكراد (سانا)

بدأت قوات الأمن الحكومية الدخول إلى مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، وذلك بموجب اتفاق مع الأكراد أنهى أسابيع من التصعيد العسكري.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "رتلًا من الأمن الداخلي بدأ بالدخول إلى مدينة القامشلي".



وشاهد مراسل لفرانس برس يرافق قوات الأمن، رتلًا مؤلفًا من آليات ومدرعات يتحرّك باتجاه مشارف المدينة التي شكّلت المعقل الرئيسي للإدارة الذاتية الكردية.





