شركة أمنية: زوارق إيرانية تقترب من ناقلة نفط أميركية في مضيق هرمز

أفادت شركة "فانغارد تيك" البريطانية للأمن البحري الثلاثاء بأن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط أميركية وأمرتها بالتوقف أثناء عبورها مضيق هرمز في منطقة الخليج، لكنها واصلت الابحار بمرافقة سفينة حربية أميركية.



وأوضحت الشركة أن ستة زوارق حربية إيرانية اقتربت من "ناقلة النفط Stena Imperative التي ترفع علم الولايات المتحدة... في مضيق هرمز، على بُعد نحو 16 ميلا بحريا (نحو 29 كيلومترا) شمال سلطنة عُمان".



وأشارت الى أن الزوارق تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، و"أطلقت نداء إلى الناقلة عبر قناة الاتصال البحرية وأمرت القبطان بإيقاف المحركات والاستعداد للتفتيش".



لكن الناقلة "زادت سرعتها وواصلت مسارها... وتقوم سفينة حربية أميركية بمرافقتها".



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بوقوع حادث في مضيق هرمز، دون تقديم أي تفاصيل عن السفينة والزوارق التي اعترضتها.



ويُعد المضيق ممرّا رئيسيا للنفط والغاز الطبيعي المسال.



ويأتي الحادث في ظل توتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضربة عسكرية على طهران، وتوعّد الأخيرة بالرد عليها.



وأوردت صحيفة "جوان" الإيرانية المحافظة الأسبوع الماضي، أن الجمهورية الإسلامية "مستعدة لرد واسع النطاق" قد يشمل مضيق هرمز.