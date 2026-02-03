حاكم منطقة أرض الصومال: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل

أعلن حاكم منطقة أرض الصومال في مقابلة مع رويترز أنه يتوقع التوصل إلى اتفاقية تجارية قريبا مع إسرائيل، مشيرا الى أن المنطقة على استعداد لتقديم حقوق استغلال رواسب معدنية قيمة ضمن الاتفاقيية.وإسرائيل هي أول دولة تعترف باستقلال المنطقة.