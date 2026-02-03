حلف شمال الأطلسي باشر التخطيط لمهمة دفاعية في القطب الشمالي

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه باشر التخطيط لمهمة جديدة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، بعد أن برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبته بالاستحواذ على غرينلاند بهدف حماية المنطقة.



وقال مارتن أودونيل، المتحدث باسم القيادة العليا لقوات الحلف في أوروبا: "يجري التخطيط حاليا لمهمة مراقبة مُعززة سُميت حارس القطب الشمالي". وأضاف أن هذه العملية "ستعزز وجود الناتو في القطب الشمالي ومناطق أقصى الشمال"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.