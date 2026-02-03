مسؤول أميركي لرويترز: الجيش الأميركي أسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات

أعلن مسؤول أميركي لرويترز أن الجيش أسقط طائرة مسيرة إيرانية بعد اقترابها من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.



وكانت الطائرة الإيرانية من طراز شاهد-139 تحلق باتجاه حاملة الطائرات وأسقطتها مقاتلة أمريكية من طراز إف-35.