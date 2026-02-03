0min

أكسيوس: إيران ترغب في تغيير مكان وشكل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين أن إيران طلبت نقل المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة من إسطنبول إلى عمان وجعلها محادثات ثنائية.