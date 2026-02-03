ويتكوف يلتقي نتنياهو في القدس

أجرى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، خلال زيارة جاءت عقب إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر.



وأوضح المسؤول أن اللقاء عُقد في القدس، من دون أن يقدّم تفاصيل بشأن جدول الأعمال.



وتعتبر محادثات ويتكوف ونتنياهو الثلاثاء، هي الثانية خلال أقل من أسبوعين، إذ جاءت زيارته السابقة قبل أيام من إعادة فتح معبر رفح.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت حينها بأن المبعوثين الأميركيين ويتكوف وجاريد كوشنر، ضغطا من أجل إعادة فتح المعبر التي تمت الإثنين بصورة محدودة.