البيت الأبيض: الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة إيرانية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة إيرانية.وأشارت خلال مقابلة في برنامج "أميركا ريبورتس"، الى أن المحادثات مع إيران لا تزال مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.