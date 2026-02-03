اردوغان لولي عهد السعودية: عازمون على تعزيز العلاقات الثنائية لمستوى أكبر

أعلنت الرئاسة التركية في بيان، أن الرئيس رجب طيب اردوغان التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض حيث أكد عزم تركيا الارتقاء بالعلاقات مع المملكة إلى مستوى أكبر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.



وبحسب البيان، فإن اردوغان أكد لولي العهد استمرار دعم تركيا للاستقرار في سوريا، مشيرا الى أن بلاده ستعمل بالتعاون مع المملكة لإعادة إعمار سوريا.