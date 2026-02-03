الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان 4 سنوات

طالب الادعاء الفرنسي بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة أربع سنوات ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات في جلسة الاستئناف بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.ولم يطلب الادعاء التنفيذ الفوري للحكم.