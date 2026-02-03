زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر رد فعل أميركيا على أحدث الهجمات الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تنتظر رد الفعل الأميركي على الهجوم الذي شنته روسيا خلال الليل على مدن أوكرانية وألحق مزيدا من الأضرار بالبنية التحتية للطاقة في البلاد.وقال في كلمة بثها التلفزيون: "نتوقع ردا من الولايات المتحدة على هذا الهجوم. واشنطن من اقترحت وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الجهود الدبلوماسية وفترة الشتاء الباردة".وأكد أن من المتوقع أن تقدم أوكرانيا تنازلات، لكن الأمر يتوقف أيضا على التنازلات الروسية، ولا سيما "وقف العدوان".وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب لم يتفاجأ بأحدث هجوم روسي على أوكرانيا.