الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لخدمات دعم لمقاتلات إف-15 إلى السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع خدمات دعم لطائرات إف-15 ومعدات ذات صلة إلى السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.