الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: نتفاوض مع إيران الآن
أخبار دولية
2026-02-03 | 17:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: نتفاوض مع إيران الآن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران "الآن"، وذلك بعد أن طالبت طهران بنقل المحادثات المزمعة إلى سلطنة عُمان من تركيا وتقليص نطاقها.
وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، امتنع ترامب عن تحديد مكان انعقاد المحادثات المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
أخبار دولية
ترامب
الولايات المتحدة
إيران
التالي
ترامب يمدد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا
الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لخدمات دعم لمقاتلات إف-15 إلى السعودية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-21
ويتكوف: لا نتفاوض مع إيران الآن لكننا تواصلنا معهم
آخر الأخبار
2026-01-21
ويتكوف: لا نتفاوض مع إيران الآن لكننا تواصلنا معهم
0
آخر الأخبار
2025-11-12
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": قاسم يقول "إما أن تتفاوض أميركا مع إيران أو أن تتفاوض واشنطن مع الحزب مباشرة"
آخر الأخبار
2025-11-12
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": قاسم يقول "إما أن تتفاوض أميركا مع إيران أو أن تتفاوض واشنطن مع الحزب مباشرة"
0
أخبار دولية
2026-01-28
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
أخبار دولية
2026-01-28
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن
0
خبر عاجل
2026-01-12
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
2026-01-12
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:37
الكرملين: روسيا تؤكد أن هجومها في أوكرانيا سيستمر ما لم تقبل كييف بشروطها
أخبار دولية
05:37
الكرملين: روسيا تؤكد أن هجومها في أوكرانيا سيستمر ما لم تقبل كييف بشروطها
0
أخبار دولية
04:59
بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين "عامل استقرار" في عالم مضطرب
أخبار دولية
04:59
بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين "عامل استقرار" في عالم مضطرب
0
أخبار دولية
04:54
وصول الوفد الأوكراني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات مع الروس والأميركيين
أخبار دولية
04:54
وصول الوفد الأوكراني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات مع الروس والأميركيين
0
أخبار دولية
03:51
مسؤول: إيران تريد إجراء محادثات مع أميركا في عُمان استكمالا لمفاوضات سابقة
أخبار دولية
03:51
مسؤول: إيران تريد إجراء محادثات مع أميركا في عُمان استكمالا لمفاوضات سابقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
0
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
0
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
أخبار لبنان
04:55
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
0
أخبار لبنان
09:04
الوزيرة السيد من دبي: تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان ركيزة للتقدم والاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
09:04
الوزيرة السيد من دبي: تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان ركيزة للتقدم والاستقرار في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
0
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
3
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
4
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
5
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
6
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
7
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More