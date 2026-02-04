الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 9 أشخاص في ضربات إسرائيلية بعد إصابة ضابط إسرائيلي وفق الجيش

استشهد تسعة فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة فجر الأربعاء، بحسب الدفاع المدني في القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ الضربات بعد إطلاق نار استهدف جنوده وأصاب ضابطا إصابة بالغة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي فجرا وصباح اليوم تسعة شهداء على الأقل بينهم أربعة أطفال ومنهم طفل رضيع، وأصيب 31 مواطنا، حيث يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار".