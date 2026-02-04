أميركا تندد بطرد جنوب أفريقيا دبلوماسيا إسرائيليا

نددت الولايات المتحدة بقرار جنوب أفريقيا طرد القائم بالأعمال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية هذه الخطوة بأنها تندرج في إطار إعطاء الأولوية "لسياسة المظالم".



وقال تومي بيجوت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على موقع إكس: "طرد دبلوماسي بسبب انتقاده علاقات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس وغيرها من الجماعات الأصولية المعادية للسامية يعطي الأولوية لسياسة المظالم على حساب مصلحة جنوب أفريقيا ومواطنيها".



ولم يصدر عن سفارة جنوب أفريقيا في واشنطن أي تعليق بعد.



وأعلنت جنوب أفريقيا يوم الجمعة أن القائم بالأعمال في سفارة إسرائيل شخص غير مرغوب فيه وأمرته بالمغادرة في غضون 72 ساعة.



واتهمته "بانتهاكات غير مقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية"، ومنها إهانة رئيس جنوب أفريقيا.



وردت إسرائيل بطرد كبير ممثلي جنوب أفريقيا الدبلوماسيين لديها.



وتوترت العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا منذ أن رفعت الدولة الأفريقية في 2024 دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب هجومها على غزة.



ووصف كذلك عدد من المنظمات الحقوقية والخبراء والعلماء هجوم إسرائيل بأنه إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل ذلك وتصف أفعالها بأنها دفاع عن النفس في أعقاب هجوم حماس في تشرين الأول 2023.



ودفعت قضية الإبادة الجماعية أيضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توجيه سهام النقد إلى بريتوريا وفرض عقوبات تجارية عليها وإصدار أمر تنفيذي العام الماضي بقطع التمويل الأميركي عنها.