وصول الوفد الأوكراني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات مع الروس والأميركيين

وصل الوفد الأوكراني إلى الإمارات للمشاركة في جولة ثانية من المحادثات مع المسؤولين الروس والأميركيين، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف.



وقالت ديانا دافيتيان "نعم، لقد وصلوا". ومن المقرر أن تُعقد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات يومي الأربعاء والخميس، في سياق المساعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أربع سنوات.