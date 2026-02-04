بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين "عامل استقرار" في عالم مضطرب

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحالف السياسي والاقتصادي والأمني بين بلده والصين بأنه "عامل استقرار" في العالم حاليا، وذلك في لقاء مع نظيره الصيني شي جنيبيانغ.



وقال بوتين وفقا لما جاء في مقاطع فيديو نشرها الكرملين "في ظل تصاعد الاضطرابات، يبقى التحالف بين موسكو وبكين عاملا مهما للاستقرار".