سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على تفاصيل قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على تفاصيل قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، والذي وافق عليه قادة التكتل في كانون الأول، وذلك لتغطية معظم احتياجات كييف المالية خلال السنوات المقبلة ودعمها في مواجهة الغزو الروسي.



وأفاد عدد من الدبلوماسيين لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بأن السفراء توصلوا إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع مغلق في بروكسل.