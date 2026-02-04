الإعلام الإيراني يؤكد أن المحادثات بين طهران وواشنطن ستعقد الجمعة في عُمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن المفاوضات المرتقبة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ستُعقد الجمعة في سلطنة عُمان.



وقالت وكالة وكالة تسنيم إن "مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تُعقد الجمعة في مسقط"، مضيفة أنها "ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران"، وهو ما أكدته بدورها وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).