اختتام اليوم الأول من المحادثات بين الأوكرانيين والروس والأميركيين في أبوظبي

أنهى الأوكرانيون والروس والأميركيون اليوم الأول من مفاوضاتهم في أبوظبي بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وفق ما أعلنت متحدثة أوكرانية.



وقالت ديانا دافيتيان، المتحدثة باسم رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف، "انتهت المحادثات لهذا اليوم" الأربعاء، وستستأنف الخميس.