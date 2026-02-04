روبيو: أي اتفاق نووي مع روسيا يجب أن يشمل الصين مع انتهاء صلاحية نيو ستارت

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أي اتفاق بشأن الحد من الانتشار النووي مع روسيا يجب أن يشمل الصين، وذلك قبل ساعات من انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت التاريخية بين واشنطن وموسكو.



وصرّح روبيو للصحافيين "لقد كان الرئيس واضحًا في الماضي أنه من أجل تحقيق سيطرة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين، من المستحيل القيام بشيء لا يشمل الصين، بسبب مخزونها الواسع والمتزايد بسرعة".