كبير المفاوضين الأوكرانيين: المحادثات في أبوظبي كانت مثمرة

أكد كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف أن اليوم الأول من اجتماعات أبوظبي بين الفرق الأوكرانية والروسية والأميركية كان "موضوعيًا ومثمرًا".



وأضاف عبر تيليجرام "كان العمل موضوعيًا ومثمرًا إذ ركز على خطوات ملموسة وحلول عملية".