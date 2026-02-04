شي يشدّد لترامب على وجوب توخي واشنطن "الحذر" في بيع الأسلحة لتايوان

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية إنه يتعيّن على الولايات المتحدة توخي "الحذر" في بيع الأسلحة لتايوان، وفق الإعلام الرسمي الصيني.



ونقل التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في" عن شي قوله "إن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية... وعلى الولايات المتحدة أن تتعطى بحذر مع مبيعات الأسلحة لتايوان".





