تعطل إنستغرام لدى أكثر من 10 آلاف مستخدم في الولايات المتحدة

ذكر موقع داون ديتيكتور المتخصص في تتبع أعطال وانقطاعات خدمات الإنترنت أن تطبيق إنستغرام التابع لميتا بلاتفورمز تعطل لدى أكثر من عشرة آلاف مستخدم في الولايات المتحدة الأربعاء.



ووفقا للموقع، الذي يتتبع حالات التعطل من خلال جمع تقارير الحالة من العديد من المصادر، فقد تم الإبلاغ عن 10108 وقائع تتعلق بمشاكل في منصة التواصل الاجتماعي حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولاحقا، أعلن موقع داون ديتيكتور أن إنستغرام عاد للعمل بعد تعطله لدى أكثر من عشرة آلاف مستخدم في الولايات المتحدة.