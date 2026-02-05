توجيه اتهامات لشاب في أستراليا بعد تهديدات بالقتل للرئيس الإسرائيلي

جرى توجيه اتهامات لشاب أسترالي على صلة بتهديدات بالقتل عبر الإنترنت ضد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قبل زيارته المرتقبة إلى أستراليا.



وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان، أن الشاب البالغ من العمر 19 عاما وجه التهديدات عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي "تجاه رئيس دولة أجنبية وشخص محمي بموجب القانون الدولي".



وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن عشر سنوات.



ولم تحدد الشرطة اسم الشخصية المستهدفة بالتهديدات، لكن وسائل إعلام أسترالية أفادت على نطاق واسع بأنها كانت موجهة ضد هرتسوغ. وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن الشاب وجه تهديدات أيضا ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ورفضت الشرطة الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في سيدني اليوم الخميس. وقالت الشرطة إنها ضبطت هاتفا محمولا ومعدات لصنع أو تعاطي المخدرات خلال تفتيش منزل في سيدني الأربعاء.



ومن المقرر أن يصل هرتسوغ إلى أستراليا يوم الأحد في زيارة تستمر خمسة أيام، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادث إطلاق النار على شاطئ بونداي في كانون الأول.



ومن المتوقع أن يلتقي بناجين وعائلات ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 كانون الأول وأسفر عن مقتل 15 شخصا خلال احتفال يهودي بعيد الحانوكا.



وقوبلت زيارة هرتسوغ بمعارضة من الجماعات المناصرة للفلسطينيين، ويجري التخطيط لتنظيم احتجاجات في مدن أسترالية كبرى.