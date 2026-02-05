هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن شخصين أصيبا في هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الأوكرانية.وكشف أن الهجوم تسبب بأضرار بمبان سكنية في أحد الأحياء، وسقط حطام على سطح مبنى إداري في حي آخر مما تسبب باندلاع حريق.وذكر عبر تطبيق تيليغرام أن حطاما سقط بالقرب من مركز تسوق، وتهشمت نوافذ روضة أطفال في حي آخر.من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين و183 طائرة مسيرة على أوكرانيا ليلا، مشيرا الى أن الدفاعات الجوية أسقطت 156 طائرة مسيرة.وذكر كليتشكو أن رجلا أصيب أيضا في منطقة مجاورة لكييف.