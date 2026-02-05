الأخبار
هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف
أخبار دولية
2026-02-05 | 02:11
مشاهدات عالية
هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف
أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن شخصين أصيبا في هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الأوكرانية.
وكشف أن الهجوم تسبب بأضرار بمبان سكنية في أحد الأحياء، وسقط حطام على سطح مبنى إداري في حي آخر مما تسبب باندلاع حريق.
وذكر عبر تطبيق تيليغرام أن حطاما سقط بالقرب من مركز تسوق، وتهشمت نوافذ روضة أطفال في حي آخر.
من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين و183 طائرة مسيرة على أوكرانيا ليلا، مشيرا الى أن الدفاعات الجوية أسقطت 156 طائرة مسيرة.
وذكر كليتشكو أن رجلا أصيب أيضا في منطقة مجاورة لكييف.
أخبار دولية
هجوم روسي
كييف
أخبار دولية
2026-01-30
أوكرانيا: هجوم ليلي روسي بصاروخ و111 طائرة مسيّرة
أخبار دولية
2026-01-30
أوكرانيا: هجوم ليلي روسي بصاروخ و111 طائرة مسيّرة
0
أخبار دولية
2026-01-04
قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية
أخبار دولية
2026-01-04
قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية
0
آخر الأخبار
2026-01-20
رئيس بلدية كييف: آلاف المباني السكنية في كييف بدون تدفئة بعد هجوم روسي جديد
آخر الأخبار
2026-01-20
رئيس بلدية كييف: آلاف المباني السكنية في كييف بدون تدفئة بعد هجوم روسي جديد
0
أخبار دولية
2025-11-12
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أشعل حريقا في ستافروبول الروسية
أخبار دولية
2025-11-12
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أشعل حريقا في ستافروبول الروسية
0
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
0
أخبار دولية
06:11
المستشار الألماني يعبر عن قلقه إزاء التصعيد المرتبط بإيران خلال جولة في الخليج
أخبار دولية
06:11
المستشار الألماني يعبر عن قلقه إزاء التصعيد المرتبط بإيران خلال جولة في الخليج
0
أخبار دولية
06:06
إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان وقودا مهربا
أخبار دولية
06:06
إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان وقودا مهربا
0
أخبار دولية
06:02
الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي
أخبار دولية
06:02
الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي
0
حال الطقس
2025-11-14
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
2025-11-14
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
0
أخبار لبنان
05:09
الحاج حسن: البعض يشمت ويُحرّض على قتلنا ويتبنّى سردية العدو
أخبار لبنان
05:09
الحاج حسن: البعض يشمت ويُحرّض على قتلنا ويتبنّى سردية العدو
0
أخبار دولية
06:02
الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي
أخبار دولية
06:02
الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي
0
اخبار البرامج
2025-12-02
بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)
اخبار البرامج
2025-12-02
بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)
0
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
0
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
0
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
3
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
4
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
5
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
6
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
7
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
8
خبر عاجل
14:21
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
خبر عاجل
14:21
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
