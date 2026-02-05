رئيس تايوان بعد مكالمة ترامب وشي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة "متينة كالصخر"

أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته أن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة "متينة كالصخر" وأن برامج التعاون ستستمر، وذلك بعد أن تطرق اتصال بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الجزيرة.وفي الاتصال الذي جرى الأربعاء، قال شي لترامب إن على الولايات المتحدة أن تتعامل "بحذر" مع مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.وفي حديثه للصحفيين في وسط تايوان، أكد لاي أن تايوان والولايات المتحدة لديهما قنوات اتصال قوية.وقال: "العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة متينة كالصخر؛ وستستمر كل برامج التعاون ولن تتغير".وأوضح أن التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان ستظل كما هي من دون تغيير، تماما كما أن حقيقة أن تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية ستظل من دون تغيير.ولا تربط الولايات المتحدة، شأنها شأن معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة قانونا بتزويدها بوسائل للدفاع عن نفسها.وأعلنت إدارة ترامب في كانون الأول بيع أسلحة إلى تايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، في أكبر صفقة أسلحة أميركية للجزيرة على الإطلاق.