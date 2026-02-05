"الناتو" يدعو إلى "ضبط النفس" مع انتهاء صلاحية آخر اتفاق نووي بين واشنطن وموسكو

دعا حلف شمال الأطلسي إلى "ضبط النفس وتحمل المسؤولية" إثر انتهاء صلاحية آخر معاهدة ثنائية لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة، وفق ما أعلن مسؤول في الحلف الخميس.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "ضبط النفس وتحمل المسؤولية في المجال النووي أمران أساسيان للأمن العالمي".



ولفت المسؤول إلى أن روسيا والصين تعملان على تعزيز قدراتهما النووية، موضحا أن حلف شمال الأطلسي "سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة" لضمان دفاعاته.



تنتهي الخميس صلاحية "نيو ستارت"، آخر معاهدة لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، ما يثير مخاوف مرتبطة بانتشار الأسلحة النووية.



وأبدى الكرملين الخميس أسفه لانتهاء مفاعيل المعاهدة، معبرا عن نظرة "سلبية" إزاء هذا الوضع، وذلك غداة إعلان موسكو أنها لم تعد ملزمة بـ"نيو ستارت".



كذلك، أعلنت الصين نيتها عدم المشاركة "في المرحلة الراهنة" في محادثات نزع السلاح النووي، رغم تأكيد واشنطن المتجدد على ضرورة إجراء هذه المحادثات بعد انتهاء معاهدة نزع السلاح النووي الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا.