الصين: انتهاء أجل معاهدة الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا أمر مؤسف

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن انتهاء سريان معاهدة الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا أمر مؤسف، وحثت واشنطن على استئناف الحوار مع موسكو بشأن "الاستقرار الاستراتيجي".



وانتهى أجل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) في نهاية يوم أمس الأربعاء، مما يمثل نهاية أكثر من نصف قرن من القيود على الأسلحة النووية الاستراتيجية لكلا الجانبين.



وقالت روسيا أمس إنها منفتحة على محادثات أمنية لكنها ستواجه بحزم أي "تهديدات" جديدة.