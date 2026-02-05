الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار
اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع

أخبار دولية
2026-02-05 | 05:37
اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع
اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه ذكر أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون أن يؤدي تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جر المنطقة إلى صراع جديد وفوضى، وحث على إجراء المزيد من المحادثات مستقبلا بين القادة الإيرانيين والأميركيين.

ووفقا لنص تعليقاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة العودة من مصر ونشرها مكتبه، أشاد الرئيس التركي بجهود الجانبين، قائلا إن المحادثات على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى.

من جهة أخرى، أعلن اردوغان أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ساهم في تخفيف الضغط على عملية السلام بين الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلاده.

ورأى اردوغان أن التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق سيعزز مناخ السلام في سوريا ويساعد على تحقيق الاستقرار.

على صعيد آخر، كشف الرئيس التركي أن أنقرة والرياض ربما تختاران الاستثمار المشترك في المقاتلة التركية (قان) "في أي وقت".

وقال اردوغان: "تلقينا إشادات كبيرة بشأن قان". وأضاف: "علاوة على ذلك، هناك إمكانية للاستثمار المشترك مع السعودية في هذا المجال. ويمكننا تنفيذ هذا الاستثمار المشترك في أي وقت".

أخبار دولية

اردوغان

تركيا

الولايات المتحدة

إيران

السعودية

سوريا

ويتكوف: وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا تتفق على تبادل 314 أسيرا
بريطانيا: إدراج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

مصدر بوزارة الخارجية التركية: وزيرا خارجية تركيا وإيران ناقشا جهود تهدئة التوترات الإقليمية في اتصال هاتفي

LBCI
آخر الأخبار
05:03

اردوغان: الولايات المتحدة وإيران ترغبان في إفساح المجال أمام الدبلوماسية وهو أمر إيجابي

LBCI
أخبار دولية
2026-01-30

تركيا: اردوغان أبلغ بزشكيان باستعداد أنقرة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-18

كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع

LBCI
أخبار دولية
06:11

المستشار الألماني يعبر عن قلقه إزاء التصعيد المرتبط بإيران خلال جولة في الخليج

LBCI
أخبار دولية
06:06

إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان وقودا مهربا

LBCI
أخبار دولية
06:02

الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي

LBCI
أخبار دولية
05:55

ويتكوف: وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا تتفق على تبادل 314 أسيرا

LBCI
حال الطقس
2025-09-08

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2026-01-31

إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-04

نتنياهو: حققنا إنجازات هائلة وانتصاراتنا في الجبهات السبع تثبت أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

إردوغان لترامب: يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:21

إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية

LBCI
أخبار دولية
13:19

أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟

LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
14:57

أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
آخر الأخبار
15:40

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم

LBCI
خبر عاجل
14:21

ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك

LBCI
خبر عاجل
14:15

رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق

