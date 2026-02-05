اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه ذكر أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون أن يؤدي تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جر المنطقة إلى صراع جديد وفوضى، وحث على إجراء المزيد من المحادثات مستقبلا بين القادة الإيرانيين والأميركيين.



ووفقا لنص تعليقاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة العودة من مصر ونشرها مكتبه، أشاد الرئيس التركي بجهود الجانبين، قائلا إن المحادثات على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى.



من جهة أخرى، أعلن اردوغان أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ساهم في تخفيف الضغط على عملية السلام بين الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلاده.



ورأى اردوغان أن التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق سيعزز مناخ السلام في سوريا ويساعد على تحقيق الاستقرار.



على صعيد آخر، كشف الرئيس التركي أن أنقرة والرياض ربما تختاران الاستثمار المشترك في المقاتلة التركية (قان) "في أي وقت".



وقال اردوغان: "تلقينا إشادات كبيرة بشأن قان". وأضاف: "علاوة على ذلك، هناك إمكانية للاستثمار المشترك مع السعودية في هذا المجال. ويمكننا تنفيذ هذا الاستثمار المشترك في أي وقت".