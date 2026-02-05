الأخبار
اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع
أخبار دولية
2026-02-05 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع
أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه ذكر أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون أن يؤدي تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جر المنطقة إلى صراع جديد وفوضى، وحث على إجراء المزيد من المحادثات مستقبلا بين القادة الإيرانيين والأميركيين.
ووفقا لنص تعليقاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة العودة من مصر ونشرها مكتبه، أشاد الرئيس التركي بجهود الجانبين، قائلا إن المحادثات على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى.
من جهة أخرى، أعلن اردوغان أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ساهم في تخفيف الضغط على عملية السلام بين الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلاده.
ورأى اردوغان أن التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق سيعزز مناخ السلام في سوريا ويساعد على تحقيق الاستقرار.
على صعيد آخر، كشف الرئيس التركي أن أنقرة والرياض ربما تختاران الاستثمار المشترك في المقاتلة التركية (قان) "في أي وقت".
وقال اردوغان: "تلقينا إشادات كبيرة بشأن قان". وأضاف: "علاوة على ذلك، هناك إمكانية للاستثمار المشترك مع السعودية في هذا المجال. ويمكننا تنفيذ هذا الاستثمار المشترك في أي وقت".
أخبار دولية
اردوغان
تركيا
الولايات المتحدة
إيران
السعودية
سوريا
0
آخر الأخبار
2026-01-28
مصدر بوزارة الخارجية التركية: وزيرا خارجية تركيا وإيران ناقشا جهود تهدئة التوترات الإقليمية في اتصال هاتفي
آخر الأخبار
2026-01-28
مصدر بوزارة الخارجية التركية: وزيرا خارجية تركيا وإيران ناقشا جهود تهدئة التوترات الإقليمية في اتصال هاتفي
0
آخر الأخبار
05:03
اردوغان: الولايات المتحدة وإيران ترغبان في إفساح المجال أمام الدبلوماسية وهو أمر إيجابي
آخر الأخبار
05:03
اردوغان: الولايات المتحدة وإيران ترغبان في إفساح المجال أمام الدبلوماسية وهو أمر إيجابي
0
أخبار دولية
2026-01-30
تركيا: اردوغان أبلغ بزشكيان باستعداد أنقرة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-01-30
تركيا: اردوغان أبلغ بزشكيان باستعداد أنقرة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2026-01-18
كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع
آخر الأخبار
2026-01-18
كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع
0
أخبار دولية
06:11
المستشار الألماني يعبر عن قلقه إزاء التصعيد المرتبط بإيران خلال جولة في الخليج
أخبار دولية
06:11
المستشار الألماني يعبر عن قلقه إزاء التصعيد المرتبط بإيران خلال جولة في الخليج
0
أخبار دولية
06:06
إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان وقودا مهربا
أخبار دولية
06:06
إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان وقودا مهربا
0
أخبار دولية
06:02
الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي
أخبار دولية
06:02
الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي
0
أخبار دولية
05:55
ويتكوف: وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا تتفق على تبادل 314 أسيرا
أخبار دولية
05:55
ويتكوف: وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا تتفق على تبادل 314 أسيرا
0
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-08
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2026-01-31
إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...
حال الطقس
2026-01-31
إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...
0
آخر الأخبار
2025-12-04
نتنياهو: حققنا إنجازات هائلة وانتصاراتنا في الجبهات السبع تثبت أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-12-04
نتنياهو: حققنا إنجازات هائلة وانتصاراتنا في الجبهات السبع تثبت أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2026-01-05
إردوغان لترامب: يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار
أخبار دولية
2026-01-05
إردوغان لترامب: يجب ألا تنزلق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار
0
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
0
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
0
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
3
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
4
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
5
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
6
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
7
خبر عاجل
14:21
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
خبر عاجل
14:21
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
8
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
