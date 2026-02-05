ويتكوف: وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا تتفق على تبادل 314 أسيرا

أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة إكس، أن الوفود التي تمثل الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت على تبادل 314 أسيرا.



وقال: "ستستمر المناقشات، ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الأسابيع المقبلة".