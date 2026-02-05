إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان وقودا مهربا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينتين في الخليج تحملان أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب.



وأشارت إلى أن طاقمي السفينتين يتألفان من 15 أجنبيا وجرى إحالتهم إلى السلطات القضائية.