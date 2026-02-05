الأخبار
الكرملين: لا نؤكد أو ننفي زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي
أخبار دولية
2026-02-05 | 06:02
أعلن الكرملين أنه لايستطيع تأكيد أو نفي التقارير التي تفيد بأن المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار موسكو هذا الأسبوع.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن المصادر الفرنسية تميل إلى تسريب المعلومات لوسائل الإعلام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر فرنسي على علم بالاجتماع ومصدرين دبلوماسيين قولهم إن مستشار ماكرون للشؤون الدبلوماسية كان في موسكو يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.
وقال المصدر الأول إن إيمانويل بون، الذي يرأس الدائرة الدبلوماسية لماكرون منذ عام 2019، التقى مسؤولين في الكرملين.
ولم يقدم مزيدا من التفاصيل مكتفيا بالقول إن الهدف هو إجراء حوار حول قضايا رئيسية أهمها أوكرانيا.
أخبار دولية
الكرملين
مستشار
ماكرون
موسكو
