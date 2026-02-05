0min

فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر

رأى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في مقابلة، أنّ العالم يقف على أعتاب نظام دولي جديد.



وأكد أنّ الولايات المتحدة جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.