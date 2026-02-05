رئيس البرازيل: أبلغت ترامب باهتمامنا بالانضمام لمجلس السلام إذا ركز على غزة

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده مهتمة بالانضمام إلى مجلس السلام الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شريطة أن يقتصر تركيز المناقشات على غزة.



وأضاف في مقابلة مع موقع يو.أو.إل الإخباري إنه سيسافر على الأرجح إلى واشنطن في الأسبوع الأول من مارس آذار لعقد اجتماع مع ترامب.