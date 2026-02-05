ماكرون يدعو إلى "تسريع" أجندة "الاستقلال الأوروبي"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تسريع" أجندة "الاستقلال الأوروبي"، وقالت أوساطه إنه مصمم على الدفع نحو "إحداث تغيير" خلال اجتماع مرتقب لقادة الاتحاد.وقال الرئيس الفرنسي على منصة "إكس": "من أجل أوروبا قرارها بيدها، وأكثر تنافسية وسيادة. أعمل مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بشأن التنافسية".وأضاف: "رسالتي هي: تسريع أجندة استقلالنا الأوروبي. الاستثمار، والحماية، والتنويع، والتبسيط، بشكل أسرع".