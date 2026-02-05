18 قتيلا بانفجار في منجم غير شرعي للفحم في الهند

قضى 18 شخصا على الأقل الخميس بانفجار وقع في منجم غير شرعي للفحم في ولاية ميغالايا بشمال شرق الهند.



وجاء في بيان للشرطة المحلية أنه "خلال عملية الإنقاذ، تم انتشال ما مجموعه 18 جثة من موقع الانفجار".