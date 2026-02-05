الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

18 قتيلا بانفجار في منجم غير شرعي للفحم في الهند

أخبار دولية
2026-02-05 | 11:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
18 قتيلا بانفجار في منجم غير شرعي للفحم في الهند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
18 قتيلا بانفجار في منجم غير شرعي للفحم في الهند

قضى 18 شخصا على الأقل الخميس بانفجار وقع في منجم غير شرعي للفحم في ولاية ميغالايا بشمال شرق الهند.

وجاء في بيان للشرطة المحلية أنه "خلال عملية الإنقاذ، تم انتشال ما مجموعه 18 جثة من موقع الانفجار".

أخبار دولية

قتيلا

بانفجار

للفحم

الهند

LBCI التالي
ماكرون يدعو إلى "تسريع" أجندة "الاستقلال الأوروبي"
كوبا "مستعدة للحوار" مع الولايات المتحدة ولكن "من دون ضغوط"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:23

الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لخدمات أنظمة فحص للعراق

LBCI
أخبار دولية
15:18

البيت الأبيض: ترامب يترقب ما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
15:15

البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لخدمات لوجستية متعاقد عليها لأنظمة فحص مركبات للعراق مقابل 90 مليون دولار

LBCI
منوعات
15:11

سجلات طبية مسرّبة تكشف أسراراً صحية صادمة عن جيفري إبستين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:23

الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لخدمات أنظمة فحص للعراق

LBCI
أخبار دولية
15:18

البيت الأبيض: ترامب يترقب ما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق مع إيران

LBCI
أخبار دولية
14:32

ترامب يعلن اتفاقا مع لندن بشأن جزر تشاغوس

LBCI
أخبار دولية
14:29

ترامب يدعو إلى "معاهدة جديدة محسّنة ومحدّثة" مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل "نيو ستارت"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-04

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
15:18

البيت الأبيض: ترامب يترقب ما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق مع إيران

LBCI
فنّ
2026-02-02

"كنت سأنهي حياتي لولا زوجتي ويسوع"… جِلي رول يبكي على مسرح غرامي 2026 في خطاب يهزّ القاعة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:42

تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في الحرب التي لم تصمت: مواد كيميائية فوق الجنوب وخسائرها تضاف الى ملايين الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
أخبار لبنان
08:28

الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:42

تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

LBCI
أخبار دولية
01:39

مسؤول أميركي يعلن اعتقال أليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا... ومحاميه ينفي

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 5-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More