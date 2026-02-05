ترامب يعلن "دعمه الكامل" لأوربان في انتخابات المجر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "دعمه الكامل" لرئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي تربطه به علاقات وثيقة، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 12 نيسان.



وقال ترامب على منصته تروث سوشال "إن فيكتور أوربان صديق حقيقي، مناضل، ومنتصر، ويحظى بدعمي الكامل لإعادة انتخابه رئيسا لوزراء المجر، ولن يخذل الشعب المجري العظيم أبدا".