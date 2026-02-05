عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع أميركا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة غدا.



وأضاف المتحدث أن إيران ستشارك في المحادثات "بهدف التوصل إلى تفاهم عادل ومقبول للطرفين... بشأن القضية النووية".