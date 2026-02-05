ترامب يدعو إلى "معاهدة جديدة محسّنة ومحدّثة" مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل "نيو ستارت"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبرام "معاهدة جديدة محسّنة ومحدّثة" مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل "نيو ستارت" آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.



وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "بدلا من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسّنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل".



وانتهت مفاعيل معاهدة "نيو ستارت" الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.